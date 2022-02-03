В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди

В Липецке зарегистрировано сообщение об аварии. Стало известно, что столкнулись иномарка и автомобиль такси.
В результате случившегося пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь, передает сайт VSE42.RU.
В Липецке зарегистрировано сообщение об аварии. Стало известно, что столкнулись иномарка и автомобиль такси.
В результате случившегося пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь, передает сайт VSE42.RU.
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