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Авто

В Липецкой области из-за аварии пострадали 3 человека

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В Липецкой области случилось ДТП. Авария произошла на дороге Грязи — Добринка.

Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, передает телеканал "360". Оба водителя и пассажир первого авто получили травмы.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Автор: 4 октября 2022, 14:33 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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