В Липецкой области из-за аварии пострадали 3 человека

В Липецкой области случилось ДТП. Авария произошла на дороге Грязи — Добринка.
Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, передает телеканал "360". Оба водителя и пассажир первого авто получили травмы.
В Липецкой области случилось ДТП. Авария произошла на дороге Грязи — Добринка.
Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, передает телеканал "360". Оба водителя и пассажир первого авто получили травмы.
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