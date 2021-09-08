В Самарской области водитель легковушки влетел в КамАЗ

В Самарской области водитель Toyota не заметил КамАЗ. Легковушка влетала в заднюю часть грузовика. Инцидент произошел на трассе "Самара – Оренбург – Дмитриевка".

К счастью, водитель легковой машины не погиб. Как сообщает "Царьград", его доставили в больницу.