Под Тамбовом в аварии с автобусом пострадали 8 человек

Под Тамбовом произошло серьезное ДТП. Стало известно, что на дороге столкнулись две иномарки, после чего они зацепили проезжавший автобус и легковой автомобиль.
В результате случившегося пострадали люди. Обстоятельства случившегося выясняют эксперты, передает RT.
Популярные темы форума
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Ломбард
Потолстела на 7 кг
Отношения моей девушки с моим отцом
Воровство
Неудачник
Почему Долина так плохо выглядит?
Плаксина