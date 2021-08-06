В Тольятти водитель с номером 666 сбил мотоциклиста

В Тольятти автомобилист на "Феррари" врезался в мотоциклиста. Инцидент произошел наповороте с улицы Комзина к памятнику Татищеву.
Как сообщает "Царьград", участники ДТП не пострадали. Повреждения оказались только на транспортных средствах. Примечательным оказался тот факт, что номер у "Феррари" состоял из трех шестерок – "дьявольского знака".
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