В Тольятти водитель с номером 666 сбил мотоциклиста

В Тольятти автомобилист на "Феррари" врезался в мотоциклиста. Инцидент произошел наповороте с улицы Комзина к памятнику Татищеву.

Как сообщает "Царьград", участники ДТП не пострадали. Повреждения оказались только на транспортных средствах. Примечательным оказался тот факт, что номер у "Феррари" состоял из трех шестерок – "дьявольского знака".