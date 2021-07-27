Genesis G80: умение удивляться

Линейка Genesis в самый момент ее появления уже была для меня приятным открытием, но новый седан G80 действительно сумел удивить.
КАК ВЫГЛЯДИТ:
Классическая строгая форма бизнес-седана залихватски подчеркнута серебристым кантом. Очень оригинально смотрятся на этом автомобиле разделенные на два сегмента фары и невероятно стильно – решетка радиатора, подчеркнутая вентрешеткой там, где обычно у всех автомобилей бампер.
Форма фар рифмуется с боковыми поворотниками и задними фонарями. Такая преемственность бросается в глаза и делает автомобиль очень узнаваемым. Такая же схема используется в новом кроссовер GV от Genesis, но об этом – в одном из будущих обзоров.
Сзади можно увидеть плавный спуск крыши, переходящий через багажник в легкий закругленный выступ, с намеком на антикрыло (и кто сказал, что мы не про спорт). О спорте здесь говорят и две выхлопные трубы, по форме схожие с решеткой радиатора, кстати, и это еще один плюс в копилку стильных фишек от Genesis.
КАК ВНУТРИ:
Салон G80 это сказка. Волшебная и красивая. Натуральное дерево с открытой текстурой (да, трогать можно!), высококачественная кожа Nappa, тонкая горизонтальная линия вентиляционных дефлекторов, колесо АКПП из закаленного стекла – все это складывается в стильную дорогую картину, где роскошь совмещена с высокотехнологичностью и уютом.
А теперь поговорим о технологиях. Во-первых, G80 оборудован встроенным видеорегистратором. Все данные со всех камер по периметру автомобиля записываются во внутреннюю память, и видео можно скачать при помощи специального приложения. Наконец-то видеорегистратор не болтается под лобовым стеклом, путаясь в собственных проводах.
Основной экран впечатляет размерами: 14,5 дюймов, но это далеко не все. Цифровая приборная панель имеет массу настроек и вариантов отображения информации. Есть даже 3D-режим (чистый выпендреж, если вам интересно мое мнение), но выглядит весьма эффектно, тем не менее. А вот вывод на приборную панель изображения с боковой камеры во время перестроения несет огромную функциональную ценность, и непонятно почему все еще так не делают.
Система управления климатом это отдельная песня. Кнопки расположены на сенсорном экране с тактильной обратной связью. Таким образом ты точно знаешь, что давить сильно не нужно, и машина тебя поняла. Через три дня за рулем этого автомобиля я перестал смотреть на экран, чтобы включить обдув сиденья или систему массажа (да, это здесь тоже есть!).
Не будем забывать о том, что G80 – бизнес седан, и отдельное внимание уделено задним пассажирам. Задний ряд сидений оборудован как подогревом, так и вентиляцией. Два сенсорных экрана с широким углом обзора не дадут заскучать пассажирам в поездке. Управление сиденьями, мультимедийными функциями и прочими важными для пассажира в поездке вещами расположено в подлокотнике задних сидений.
Передние сиденья можно двигать как при помощи традиционно расположенных кнопок, так и дублирующего управления в боковине спинки сиденья. Хотите вытянуть ноги? Пожалуйста!
КАК ЕДЕТ:
Genesis G80 оборудован 249-сильным турбодвигателем объемом 2,5 литра. Для бизнес-седана 6,5 секунд разгона до сотни – очень хороший показатель. 3,5-литровый вариант также доступен для покупки, и его разгон составляет 5,1 секунду, что тоже весьма прилично.
Ход у G80 очень плавный благодаря электронной системе адаптации подвески к дорожным условиям. Эти технологии я видел обычно на автомобилях раза в три дороже, но сегодня адаптивная подвеска стала доступнее. Вместе с анализом пробуксовки и соприкосновения с дорожным покрытием, алгоритм учитывает и данные, поступающие с фронтальной камеры. Преодолевать лежачие полицейские еще никогда не было так просто!
Крутящий момент также распределяется на основании поступающих данных. Добро пожаловать в двадцать первый век! Теперь официально.
Болезнь с перегревом тормозов, о которой я писал, когда тестировал первое поколение G80, в этот раз мной обнаружена не была. Несмотря на намеренно резкие и длинные торможения, ход и замедление у автомобиля остались плавными.
Отдельный пункт – возможность дистанционно припарковать автомобиль. Если парковочное место слишком узкое, чтобы открыть дверь (или если кто-то умный и смелый припер ваш автомобиль так, что дверь оказалась заблокирована), можно избавить себя от чехарды с проникновением в машину через багажник, и просто передвинуть автомобиль вперед или назад при помощи команды с брелка. Со стороны это тоже выглядит весьма эффектно. Главное – не стоять при этом перед машиной: камеры распознают препятствия и отдельно – людей. Если кто-то стоит на пути, даже на относительно большом расстоянии, машина никуда не поедет.
КАК ЗВУЧИТ:
Салон Genesis G80 оборудован 18-ю динамиками Lexicon. В настройках тембра я бы менять ничего не стал, а вот алгоритмы интерпретации 3D звучания стоят того, чтобы в них покопаться, даже если вы ярый сторонник оригинального звука (как я).[Разрыв обтекания текста]Здесь есть три режима: стандартный (я за него), режим аудитории и режим сцены. Если первый оставляет все как есть, то два следующих имитирую нахождение в концертном зале. В режиме аудитории у вас ощущение, что вы смотрите живой концерт (точка вокала собирается впереди, и инструменты тоже уходят вперед). В режиме сцены точкой сборки является ваше место, и создается ощущение, как будто действительно находишься на сцене (мне так привычнее).
КАК ГИТАРА: объем багажника в G80 – 424 литра. Гитара поместилась и, благодаря глубине багажника, оставила еще много свободного места. Гитарный тест пройден!
ВЫВОДЫ:
Genesis G80 это, по моему мнению, прорыв. Доказательство, что корейский автопром может делать машины Luxury класса и продавать их, кстати, гораздо дешевле конкурентов. Сравнивать с Maybach или Bentley я бы G80 не стал, но одноклассников в своем ценовом диапазоне G80 заставляет поволноваться. Входной билет в мир Genesis G80 начинается с 3,85 млн. рублей. В максимальной комплектации этот автомобиль обойдется в 5,85 миллионов. Это 3,5-литровый мотор, кожаная отделка, все возможные ассистенты парковки и остальные достоинства 21 века, о которых я уже написал в этом обзоре.
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