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Авто
Infiniti QX50: Япония догоняет

Infiniti QX50: Япония догоняет

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Являясь премиум-сегментом японского автоконцерна Nissan, бренд Infiniti был создан для конкуренции с аналогичными марками Lexus и Acura (Toyota и Lexus соответственно) на американском рынке.
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Выпущенный во втором поколении, Infiniti QX50 – это семиместный люксовый кроссовер. При обновлении упор сделан на технологичность и придание свежести внешним элементам дизайна. По моему мнению, японским автомобилям свойственна в последнее время некоторая консервативность интерфейсов, от которой в угоду рынку нужно срочно избавляться. Как это получилось у Infiniti в новом QX50, мы узнаем совсем скоро.

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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Аэродинамика – наше все. Кроссоверы Infiniti все так же обтекаемы и красивы. Легкий скос крыши, каплевидная форма, хромированная окантовка окон и решетки бампера. Дорожный просвет 220 мм, что немало даже для кроссовера, но визуально автомобиль прижат к асфальту, как будто готов к прыжку. Стремительности силуэту добавляет залихватская рифма задней форточки и крышки багажника.

Фото: Родион Газманов

С кормовой части QX50 также прекрасен. Несмотря на смелость в нагромождении различных элементов, линий и рисунков, весь этот хаос изящно и симметрично скомпонован, не вызывая отторжения у любителей красоты и порядка (я про себя сейчас, конечно).

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Больших изменений в отделке я не увидел, а вот мультимедийная система In Touch с двумя экранами, поддержка Apple Car и Android Auto, без которых сегодня современным автомобиль просто не может продаваться, и доработка системы голосовых команд (теперь она понимает 6000 команд вместо прежних 500) – новшества, на которые стоит обратить внимание.

Фото: Родион Газманов

В остальном – удобные сиденья с электронной регулировкой, алькантара во всех возможных и невозможных местах, высокая консоль отделяющая пассажира от водителя и бортик, полукругом опоясывающий переднюю часть салона от двери до двери – все отличительные черты Infiniti сохранились.

В задней части салона полно места, и даже есть отдельная консоль для регулировки климата. А с панорамной крышей можно еще и загар получить. Чудо, а не машина.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

249 сил на двухлитровом турбомоторе это уже современная классика. Никто не хочет платить налог на дополнительных лошадей в табуне. В паре с движком работает вариатор, поэтому резких стартов со светофора можно не ждать. Зато ход плавный, а показатель комфорта и удобства японский премиум-сегмент всегда ставил во главу угла.

При этом я бы не назвал автомобиль слишком мягким. Подвеска проглатывает дорожные неровности, но на лежачих полицейских нужно быть аккуратнее, это не внедорожник. Входящая в топовую комплектацию система активной безопасности иногда бывает слишком паранойяльной, и при выезде задним ходом с парковки может резко оттормозиться, среагировав на машину, проезжающую через ряд от крайнего. Но это лучше, чем получить внезапный удар в заднее крыло, не так ли?

КАК ЗВУЧИТ:

Bose. Мощный низ, зудящий верх и четкая середина. Даже при небольшой громкости нижние частоты ощутимо мылят звук, поэтому прибрав слегка басы, вы создадите идеальную картинку, благо, в Infiniti QX50 50 высококачественных динамиков. И пускай никогда не кончается лето (есть такая песня!).

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Гитара в кадр не попала по одной простой причине: за несколько лет обзоров я впервые оставил ее дома. Но не волнуйтесь, тут за себя говорят цифры. Объем багажника 565 литров (при разложенных задних сиденьях). А благодаря двум боковым нишам, здесь можно разместить не только гитару, а даже виолончель (за контрабас не ручаюсь).

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Кроссовер премиум-класса Infiniti QX50 продается с базовой ценой 3 620 000 рублей. Имея в конкурентах BMW X3 (на самом деле, нет, ибо разница в цене почти миллион), Lexus NX и Audi Q3 (или Q5 все-таки?), QX50 по-японски мягок и комфортен, и сделал огромный шаг вперед в безопасности и технологичности бортовых систем. .

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Фото: Родион Газманов
26 июля 2021, 20:38

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