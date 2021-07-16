В Москве женщина за рулем иномарки сбила детей на пешеходном переходе

На западе российской столицы произошло ДТП. Уточняется, что женщина за рулем иномарки сбила троих детей на пешеходном переходе.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков. На месте аварии работают эксперты.
На западе российской столицы произошло ДТП. Уточняется, что женщина за рулем иномарки сбила троих детей на пешеходном переходе.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков. На месте аварии работают эксперты.
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