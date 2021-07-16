Под Тюменью из-за пьяного водителя в ДТП погибли 2 человека

Под Тюменью из-за пьяного водителя в аварии погибли два человека. Уточняется, что иномарка под управлением выпившего гражданина вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину.
В результате случившегося от полученных травм скончались мужчина и женщина. Обстоятельства ДТП выясняются, передает RT.
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