В Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков

В северной столице произошла серьезная авария. По данным прессы, столкнулись два крупногабаритных транспортных средства.
Оба водителя выжили, передает телеканал "360". Пострадавшие были госпитализированы.
В северной столице произошла серьезная авария. По данным прессы, столкнулись два крупногабаритных транспортных средства.
Оба водителя выжили, передает телеканал "360". Пострадавшие были госпитализированы.
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