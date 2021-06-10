В Челябинске столкнулись пять машин

Вечером 10 июня на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска столкнулись пять машин, передает URA.Ru. Отмечается, что перекресток оборудован светофорами. В результате массовой аварии один человек – пассажир отечественного автомобиля – скончался на месте. Причины произошедшего предстоит определить специалистам.
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