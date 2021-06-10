Под Екатеринбургом в аварии с автобусом погибли 6 человек

Российская пресса экстренно сообщает о смертельной аварии, которая произошла в Свердловской области. Уточняется, что автобус с пассажирами врезался в остановку.
ДТП унесло жизни шестерых граждан, сообщает телеканал "360". Причиной случившегося называют отказ тормозов.
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