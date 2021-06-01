Возле рынка в Кемерово американский суперкар попал в ДТП

В окрестностях рынка "Привоз" на юге Кемерова столкнулись синий американский суперкар Dodge и легковушка Citroen, передает сайт VSE42.RU. Именно последний, по словам очевидцев, и был виновником аварии. Впрочем, окончательно прояснить этот вопрос только предстоит специалистам. По предварительным данным, никто не пострадал.