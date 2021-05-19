В Подмосковье трактор насмерть сбил двух женщин

Трагический случай произошел в Московской области. Уточняется, что водитель трактора совершил наезд на двух гражданок.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", пострадавшие скончались на месте. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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