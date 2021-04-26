Есть пострадавшие: в Москве машина влетела в подземный переход

В ночь на 26 апреля в подземный пешеходный переход возле дома №58 по Варшавскому шоссе на юге Москвы влетел каршеринговый автомобиль, передает сетевое издание "Москва 24". Водитель, по предварительным банным, потерял управление. Точные причины и все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам. Сообщается об одном пострадавшем.
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