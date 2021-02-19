На дороге в Москве загорелась машина

Утром 19 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе 5-го Донского проезда на юге Москвы загорелась машина, передает сетевое издание "Москва 24". В районе ЧП затруднено движение. Автомобилистам советуют выбирать маршруты объезда.
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