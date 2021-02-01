В ДТП под Москвой погиб человек

Днем 1 февраля на 34-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись КамАЗ и два легковых автомобиля, передает сайт "Подмосковье сегодня". Водитель одной из легковушек от полученных травм скончался. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
Днем 1 февраля на 34-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись КамАЗ и два легковых автомобиля, передает сайт "Подмосковье сегодня". Водитель одной из легковушек от полученных травм скончался. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
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