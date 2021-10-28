В подмосковном Щелково машина сбила ребенка

В подмосковном Щелково автомобиль сбил ребенка. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, в результате столкновения он получил травмы. Инцидент произошел в районе дома №1 на площади Ленина.
Как сообщают "Вести Подмосковья", обстоятельства происшествия выясняются. По факту случившегося организована проверка.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия