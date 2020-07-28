В России ужесточили наказание для автомобилистов, которые оформили диагностическую карту незаконным образом. Как водителям легально пройти техосмотр, рассказали "Дни.ру" представители группы компаний "АвтоСпецЦентр".

Новый штраф для автомобилистов в размере 2 000 рублей за нелегально оформленный техосмотр должен был появиться 27 июля 2020 года. Однако в связи с пандемией даты введения административной ответственности перенесены на 2021-2022 год.



На данный момент ужесточено наказание для организаций, выдающих диагностические карты без фактической проверки состояния автомобиля: штраф 300 000 рублей, исправительные работы в течение 480 часов или арест на шесть месяцев.

Чтобы получить легальный техосмотр для оформления полиса ОСАГО, автомобилисту необходимо подобрать сервис из списка аккредитованных компаний на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Это – основная гарантия получения официального документа.

Кроме того, отличительными чертами подлинной диагностической карты являются регистрационный номер в левом углу документа, единый в бланке и в ЕАИСТО (Единой автоматизированной информационной системе), а также указание оператора технического осмотра, который числится в базе РСА.