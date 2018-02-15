В России ужесточили правила техосмотра
Автолюбителям по новым правилам нельзя будет использовать машину с неисправностью усилителя руля. Запрещен демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей. А если авто "обули" в шипованную резину, то она должна быть на всех кколесах.
В соответствии с прежними требованиями, в автомобиле обязательно должен был быть знак аварийной остановки и огнетушитель. Теперь же к этому перечню добавили аптечку, передает "Утро.ru".
Еще в конце прошлого года Dni.Ru писали о том, что в Минэкономразвития разрабатывают план ужесточения техосмотра. По замыслу экспертов ведомства, изменения коснутся в первую очередь операторов технического осмотра. Правила станут более жесткими, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Самих же автомобилистов за пренебрежение техосмотром снова начнут штрафовать – нерадивым придется выложить 800 рублей.
В России собираются усложнить правила техосмотраhttps://t.co/OKm6UQlGTR #техосмотр #ПДД pic.twitter.com/X003aYpBDb— Пятый канал Новости (@5tv) 8 декабря 2017 г.
МВД предложило усилить контроль за процедурой технического осмотра еще летом прошлого года. В министерстве отметили, что существенно возросло количество ДТП с участием технически неисправных автомобилей, как и число погибших и раненных в авариях. По данным ведомства, неисправности в основном касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.
Алекс Малиновский отреагировал на слухи о связи с "золотым голосом"
Вид певицы вызвал вопросы
В Следственном комитете сделали заявление
В шестой день Игр наши атлеты остались без наград