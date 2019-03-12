Техосмотр в России обяжут фиксировать на фото или видео

В России могут ввести обязательную фото или видеофиксация процедуры техосмотра автомобиля. Об этом пишет портал udm-info.ru со ссылкой на "Новые известия".

С такой инициативой выступили в правительстве страны. Авторы идеи уверены, что ужесточение процедуры позволит искоренить практику выдачи "серых" диагностических карт, а значит сделать движение на дорогах страны безопаснее.

Примечательно, что буквально месяцем ранее депутаты Госдумы предлагали вовсе отказаться от процедуры техосмотра для частных автомобилей, напоминает nashgorod.ru. В качестве главного аргумента парламентарии приводили тот факт, что система техосмотра в нынешнем ее состоянии не способна предупредить ДТП, отмечает gorod55.ru.