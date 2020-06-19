В ДТП на западе Москвы пострадали два человека

На Рублевском шоссе на западе Москвы столкнулись мотоцикл и машина такси, передает сетевое издание "Москва 24". На место прибыли экстренные службы. Сообщается о двух пострадавших. Травмы получили сам мотоциклист, а также его пассажир.
На Рублевском шоссе на западе Москвы столкнулись мотоцикл и машина такси, передает сетевое издание "Москва 24". На место прибыли экстренные службы. Сообщается о двух пострадавших. Травмы получили сам мотоциклист, а также его пассажир.
Певица откровенно о своем состоянии
Подсудимый может многое себе позволить
Пара переедет из Соединенных Штатов
Его все устраивает в союзе с продюсером
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Заголовки публикаций СМИ в инете
Зачем парад победы?
Скоро нас оцифруют
Ефремов - наркоман!!!
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Вот и открылась правда!
Вы из какого города?