Водитель погиб: под Петербургом произошла страшная авария с грузовиком

Вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленинградской области случилась страшная авария. На 18-м километре трассы Молодежное – Верхнее Черкасово столкнулись легковушка и грузовик.
По предварительной версии, водитель машины Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП погиб мужчина, сидевший за рулем легковушки, сообщает газета "Петербургский дневник".
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