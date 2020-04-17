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В Чечне взорвался столкнувшийся с внедорожником грузовик

прочитано 49 раз

В Чечне произло серьезное ДТП. После столкновения с внедорожником взорвался грузовик.

К счастью, обошлось без жертв. Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося, пишет НСН.

17 апреля 2020, 13:42

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