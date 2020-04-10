Водитель погиб на месте: в Петербурге произошла страшная авария

Утром 10 апреля в Курортном районе Санкт-Петербурга случилось страшное ДТП. Водитель машины Mercedes не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.
От полученных травм автомобилист скончался на месте. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает газета "Петербургский дневник".
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