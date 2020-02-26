Пассажира зажало в машине:в Башкирии произошло серьезное ДТП

В Башкирии на автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-"Соболь".
В результате случившегося были госпитализированы три пассажира отечественного авто. По данным
ToDay News Ufa, водителей также осматривают врачи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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