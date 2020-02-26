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Авто

Пассажира зажало в машине:в Башкирии произошло серьезное ДТП

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В Башкирии на автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-"Соболь".

В результате случившегося были госпитализированы три пассажира отечественного авто. По данным ToDay News Ufa, водителей также осматривают врачи. Обстоятельства ЧП устанавливаются. 

26 февраля 2020, 19:22

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