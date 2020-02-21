В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку на парковке

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. В результате аварии пожилая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По данным spbdnevnik.ru, 24-летний водитель Ford Focus наехал на 80-летнюю пенсионерку. По факту случившегося проводится проверка.
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