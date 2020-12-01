Под Калининградом водитель иномарки въехал в памятник на Братской могиле

В Калининградской области был поврежден памятник на Братской могиле. Уточняется, что в него въехал водитель иномарки.
По данным РИА ФАН, мужчина скрылся с места ДТП. Полицейским удалось задержать горе-водителя. Обстоятельства случившегося выясняются.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам
Почему в раннем детстве девочки сосут пальцы на руках?
Начальник похотливое животное