В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП

На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге автомобиль Infiniti уход от полицейской погони врезался в Renault Logan, передает Life.ru. В последнем находились три человека. Сидевшая за рулем женщина от полученных травм скончалась в больнице, двое ее пассажиров находятся в больнице.
Выяснилось, что нарушитель угнал Infiniti из автосалона во Всеволжске. В момент аварии он был пьян.
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