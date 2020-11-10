В Москве придавившая машину бетонная плита попала на фото

На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает Пятый канал. Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли на фото и видео.
На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает Пятый канал. Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли на фото и видео.
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