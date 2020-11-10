Названы самые опасные участки на дорогах зимой

Представители МЧС назвали перекрести и автобусные остановки самыми опасными участками автомобильных дорог в зимнюю пору. Их рекомендуют проезжать с особой осторожностью.
Специалисты пояснили, что в этих местах часто тормозят автомобили, из-за чего они становятся более скользкими. Особенно опасными эти участки становятся тогда, когда их покрывает снегом или льдом. Автомобилистам рекомендуют снижать перед ними скорость и увеличить дистанцию между машиной и другими участниками движения, передает "Москва 24".
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