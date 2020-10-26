Под Красноярском при ДТП с фурой погибли 4 человека

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и фура.
В результате случившегося погибли 4 человека. На месте аварии работают экстренные службы, пишет телеканал "360".
В Красноярском крае произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и фура.
В результате случившегося погибли 4 человека. На месте аварии работают экстренные службы, пишет телеканал "360".
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