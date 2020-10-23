В Болгарии в аварии пострадали россияне

В Болгарии попал в аварию микроавтобус, в котором ехали строители газопровода "Балканский поток", передает RT. Сообщается о том, что водитель транспортного средства и один пассажир погибли. Кроме того, пострадали четверо человек, среди которых двое россиян. В больнице подчеркнули, что угрозы их жизням нет.
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