Пострадал мужчина: в Петербурге столкнулись две легковушки

Днем 23 января в Московском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении Московского проспекта и улицы Типанова столкнулись две легковушки.
В результате аварии пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Другие подробности случившегося устанавливаются, сообщает ИА "Невские новости".
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