Есть пострадавший: под Москвой столкнулись четыре машины

В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Устанавливаются обстоятельства аварии. В результате ДТП пострадал один человек, пишет "Москва 24".
В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Устанавливаются обстоятельства аварии. В результате ДТП пострадал один человек, пишет "Москва 24".
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