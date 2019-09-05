В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе

В Ижевске водитель "Лады Гранты" сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По данным ИА "Удмуртия", в результате ДТП пострадавший получил травмы. Работники Госавтоинспекции МВД напоминают, что водитель, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Я почувствую когда начну рожать?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.