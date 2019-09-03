Discovery Sport: близкий к народу

Новый автомобиль построен на базе Evoque, а семиместная версия на увеличенной на 81 мм платформе, что позволило разместить два дополнительных сидения в багажнике. Внешность под стать собратьям из общего модельного ряда, но со своей изюминкой, позволяющей отличить его от остальных. Обтекаемый кузов с сильно наклоненной стойкой задней двери придал зрительной легкости экстерьеру. Discovery выглядит крупнее, чем есть на самом деле. Длинный, плоский, с большими окнами салон выглядит просторно и роскошно.
Функциональность и минимализм – пожалуй две главные черты, которые характеризуют убранство Discovery Sport. Фирменная ягуаровская шайба не обошла стороной и его: так же, как и мультимедиа система, установленная в Disco, она напоминает о родстве марок. Отделка салона на высоте, множество дорогих материалов, кожа, дорогой пластик – все, как и подобает в премиум сегменте.
Кресла похожи на большие мягкие кожаные объятия – они очень удобные и с продвинутыми опциями по подгонке положения. Задний ряд на удивление широк, и третий пассажир не будет чувствовать себя здесь лишним. Багажник огромный, но до тех пор, пока вы не захотите достать третий ряд сидений, расположившийся в полу багажника. С ним можно взять с собой лишь габаритную сумку или несколько пакетов из магазина. Но, по факту, третий ряд нужен лишь для исключительных случаев.
О спортивном характере говорит не только надпись Sport на крышке багажника, но и довольно жесткая бескомпромиссная подвеска. В меру плотный руль нельзя назвать острым, но его настройки обладают абсолютно прозрачной обратной связью, так что управляется Land Rover по традиции легко и комфортно. Discovery Sport позволяет не только быстро ускориться при перестроениях на трассе, но и залезть в грязь "по самое не хочу". Полноценного полного привода с тремя дифференциалами, конечно, нет. Вместо него постоянный передний – с подключением задней оси через электронно-управляемую муфту. Зато есть очень серьезная система управления внедорожными режимами Terrain Response, позволяющая настроить несколько вариантов распределения тяги в зависимости от преобладающего типа бездорожья.
Land Rover Discovery Sport предлагается в четырех комплектациях с богатой силовой линейкой, которая включает пять 2,0-литровых двигателей. Среди них три дизельных – 150-сильный TD4 и два варианта SD4 мощностью 180 и 240 л.с., а также два бензиновых Si4 – с отдачей 240 и 290 л. с. Базовая стоимость стартует от 2,8 млн рублей, но если добавить опций, то цену легко можно удвоить. В ближайшее время выходит обновленная версия, в которой изменения заметны не только снаружи, но и внутри.
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