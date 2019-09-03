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Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов

Lexus LC: продлевая лето

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Календарная осень еще не вступила в свои права окончательно, и среди вернувшейся городской суеты, пробок и прочих прелестей больших городов, мы все еще радуемся отголоскам лета. И вот эта радость не была бы полной без автомобиля, являющегося символом лета. Такой автомобиль должен быть красивым, ярким и обязательно быстрым, судя по тому, как стремительно промелькнуло три относительно теплых месяца. В кадре – Lexus LC.
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Lexus LC и сам по себе прекрасен, но в комплектации Yellow Edition может похвастаться броским желтым цветом кузова, перекликающимся с желтыми же элементами отделки салона. Выглядит вся эта прелесть весьма эффектно. Добавим к этому 21-дюймовые диски, крышу из углеволокна и спойлер из того же материала. Даже припаркованный, Lexus LC создает ощущение быстроты и спортивности. И вписывается в любой интерьер.

Фото: Родион Газманов

Внутренняя отделка абсолютно космическая. Она вызывает ассоциации то ли со внеземным разумом, то ли с фантастикой семидесятых годов.

Фото: Родион Газманов

Находиться здесь удобно. И невысокая посадка водителя (что я люблю, кстати) компенсируется хорошим углом обзора. Зеркала маловаты, но ничего страшного здесь нет. В конце концов, кто вас на этой машине обгонит?

500-сильный пятилитровый движок V8 обещает много интересных ощущений на дороге. Презрев все законы притяжения, сопротивления и налог на роскошь, этот автомобиль “пуляет” со светофора так, что вжимает в сиденье. А особо неподготовленным еще и закладывает уши.

Большинство автомобилей, представленных в линейке Lexus неторопливы, мягки и невероятно комфортны, пусть даже немного в ущерб остроте управления и даже динамики. LC в это большинство не входит и доказывает, что Lexus может создать машину для тех, кто любит и погонять. А как она звучит… В момент разгона или резкого перестроения с ускорением очень жалеешь, что Lexus серьезно подходит к вопросу звукоизоляции, потому что этот двигатель не рычит, а поет.

Фото: Родион Газманов

Маневренность в поворотах обеспечена адаптивной подвеской, рулевым управлением с переменным передаточным числом (чувствительность зависит от скорости) и подруливающими задними колесами (что уменьшает количество азарта при заносах, но в поворот машина входит как будто нож в масло). В общем, если у вас есть возможность записаться на тест-драйв, сделайте это хотя бы чтобы понять, как должна ездить спортивная городская машина.

Фото: Родион Газманов

Подвеска здесь настроена прекрасно. Несмотря на спортивный вектор при проектировании этого автомобиля, он не перестал быть удобным. Дребезжание на неровном дорожном покрытии, резкие толчки при преодолении лежачих полицейских - это все не про Lexus LC. Да и вообще не про Lexus.

Здесь стоит система объемного звучания Premium-класса Mark Levinson. В принципе, уже пора привыкнуть к тому, что трейд-марка с участием фамилии, оканчивающейся на “сон”, обещает хорошее качество. Не подвели нас и сейчас. 13 динамиков, расположенных специально так, чтобы обыгрывать форму салона LC500. Производитель обещает систему компенсации, которая обрабатывает MP3-файлы так, что они звучат как lossless. Но мы-то знаем. Слушайте музыку только в хорошем качестве.

Если серьезно, то я никогда не был фанатом звука от ML. Но именно здесь он звучит великолепно и сбалансированно. Поэтому еще одна твердая заслуженная “пятерка”.

Фото: Родион Газманов

Гитара не просто поместилась, а “влилась” в багажник ровно так, как будто он и проектировался для того, чтобы возить музыкальные инструменты. Специальная выемка не дает гитаре ездить в багажнике. осталось место для “тревожного чемоданчика” с проводами и прочими важными штуками, которые периодически забывают привозить на площадки недобросовестные прокатчики. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Фото: Родион Газманов

Эта машина стоит восемь с половиной миллионов. Мало? Много? Скорее, второе, конечно же. Не считая еще тех денег, которые вы будете платить за ТО, налоги на лошадиные силы и все такое прочее. Но то удовольствие, которое вы получаете, ловя восхищенные взгляды соседей по быстро обгоняемому потоку, мало с чем можно сравнить. Для меня воспоминание об этом ярком спорткаре будет тесно связано с летом 2019-го, московскими концертными площадками и запахом горячего асфальта на Воробьевых горах. И – да, это первый автомобиль, получивший в моем обзоре оценку 20 из 20. У меня все. 

3 сентября 2019, 12:26

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