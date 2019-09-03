Lexus LC: продлевая лето

Календарная осень еще не вступила в свои права окончательно, и среди вернувшейся городской суеты, пробок и прочих прелестей больших городов, мы все еще радуемся отголоскам лета. И вот эта радость не была бы полной без автомобиля, являющегося символом лета. Такой автомобиль должен быть красивым, ярким и обязательно быстрым, судя по тому, как стремительно промелькнуло три относительно теплых месяца. В кадре – Lexus LC.

Lexus LC и сам по себе прекрасен, но в комплектации Yellow Edition может похвастаться броским желтым цветом кузова, перекликающимся с желтыми же элементами отделки салона. Выглядит вся эта прелесть весьма эффектно. Добавим к этому 21-дюймовые диски, крышу из углеволокна и спойлер из того же материала. Даже припаркованный, Lexus LC создает ощущение быстроты и спортивности. И вписывается в любой интерьер.

Внутренняя отделка абсолютно космическая. Она вызывает ассоциации то ли со внеземным разумом, то ли с фантастикой семидесятых годов.

Находиться здесь удобно. И невысокая посадка водителя (что я люблю, кстати) компенсируется хорошим углом обзора. Зеркала маловаты, но ничего страшного здесь нет. В конце концов, кто вас на этой машине обгонит?

500-сильный пятилитровый движок V8 обещает много интересных ощущений на дороге. Презрев все законы притяжения, сопротивления и налог на роскошь, этот автомобиль “пуляет” со светофора так, что вжимает в сиденье. А особо неподготовленным еще и закладывает уши.

Большинство автомобилей, представленных в линейке Lexus неторопливы, мягки и невероятно комфортны, пусть даже немного в ущерб остроте управления и даже динамики. LC в это большинство не входит и доказывает, что Lexus может создать машину для тех, кто любит и погонять. А как она звучит… В момент разгона или резкого перестроения с ускорением очень жалеешь, что Lexus серьезно подходит к вопросу звукоизоляции, потому что этот двигатель не рычит, а поет.

Маневренность в поворотах обеспечена адаптивной подвеской, рулевым управлением с переменным передаточным числом (чувствительность зависит от скорости) и подруливающими задними колесами (что уменьшает количество азарта при заносах, но в поворот машина входит как будто нож в масло). В общем, если у вас есть возможность записаться на тест-драйв, сделайте это хотя бы чтобы понять, как должна ездить спортивная городская машина.

Подвеска здесь настроена прекрасно. Несмотря на спортивный вектор при проектировании этого автомобиля, он не перестал быть удобным. Дребезжание на неровном дорожном покрытии, резкие толчки при преодолении лежачих полицейских - это все не про Lexus LC. Да и вообще не про Lexus.

Здесь стоит система объемного звучания Premium-класса Mark Levinson. В принципе, уже пора привыкнуть к тому, что трейд-марка с участием фамилии, оканчивающейся на “сон”, обещает хорошее качество. Не подвели нас и сейчас. 13 динамиков, расположенных специально так, чтобы обыгрывать форму салона LC500. Производитель обещает систему компенсации, которая обрабатывает MP3-файлы так, что они звучат как lossless. Но мы-то знаем. Слушайте музыку только в хорошем качестве.

Если серьезно, то я никогда не был фанатом звука от ML. Но именно здесь он звучит великолепно и сбалансированно. Поэтому еще одна твердая заслуженная “пятерка”.

Гитара не просто поместилась, а “влилась” в багажник ровно так, как будто он и проектировался для того, чтобы возить музыкальные инструменты. Специальная выемка не дает гитаре ездить в багажнике. осталось место для “тревожного чемоданчика” с проводами и прочими важными штуками, которые периодически забывают привозить на площадки недобросовестные прокатчики. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Эта машина стоит восемь с половиной миллионов. Мало? Много? Скорее, второе, конечно же. Не считая еще тех денег, которые вы будете платить за ТО, налоги на лошадиные силы и все такое прочее. Но то удовольствие, которое вы получаете, ловя восхищенные взгляды соседей по быстро обгоняемому потоку, мало с чем можно сравнить. Для меня воспоминание об этом ярком спорткаре будет тесно связано с летом 2019-го, московскими концертными площадками и запахом горячего асфальта на Воробьевых горах. И – да, это первый автомобиль, получивший в моем обзоре оценку 20 из 20. У меня все.