Трое пострадавших: в Башкирии опрокинулся автомобиль

Во вторник, 24 сентября, в Калтасинском районе Башкирии случилась серьезная авария. На 5-м километре трассы Краснохолмский – Нефтекамск автомобиль LADA Priora съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легковушки. Они обратились за помощью медиков. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, сообщает ToDayNews Ufa.
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