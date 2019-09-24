В Марий Эл водитель скорой погиб в аварии

В Марий Эл, 22-летний парень на Mazda влетел в скорую помощь. Сам он и двое пассажиров в больнице. 64-летний водитель скорой скончался. "64-летний водитель, управляя автомашиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и совершил столкновение с автомашиной Mazda", – говорится в отчете полиции. При этом, на обнародованной видеозаписи видно, что иномарка несется на огромной скорости, пишет "телеграм"-канал Hue.