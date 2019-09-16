В Башкирии машина насмерть сбила пешехода

В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Стерлитамаке произошла серьезная авария. Водитель LADA Granta совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.
Автомобилист скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранители разыскивают его, сообщает ToDayNews Ufa.
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