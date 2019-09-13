В Кемерове произошло тройное ДТП. Уже появились подробности происшествия.
По данным очевидцев, в аварии пострадали три автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. При этом информации о пострадавших не поступало, пишет сайт VSE42.RU.
В Кемерове произошло тройное ДТП. Уже появились подробности происшествия.
По данным очевидцев, в аварии пострадали три автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. При этом информации о пострадавших не поступало, пишет сайт VSE42.RU.
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