Пьяная жительница Ленинградской области угнала машину у своего парня и попала в ДТП

В Ленинградской области девушка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, похитила машину у своего возлюбленного и попала в аварию. Теперь в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Уточняется, что злоумышленница выехала на угнанном транспортном средстве в Петербург. По дороге она не справилась с управлением и попала в ДТП. Виновница в случившемся пообещала прийти в отдел полиции и дать показания, пишет газета "Петербургский дневник".
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