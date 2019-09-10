Четверо погибших: под Курганом произошла страшная авария

В Курганской области столкнулись Mazda и "Газель". Авария произошла во вторник, 10 сентября, в Шадринском районе.
В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира иномарки. Они скончались от полученных травм до приезда врачей.
На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает РИА ФАН.
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