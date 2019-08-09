В Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов

В пятницу утром, 9 августа, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. Автомобиль въехал в толпу пешеходов на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительной версии, водители машин Hyundai Solaris и KIA не уступили друг другу дорогу, после чего Hyundai Solaris вылетел на тротуар и сбил трех человек, которые стояли рядом с пешеходным переходом, передает "Пятый канал".
В результате аварии пострадали три человека. Две женщины получили травмы легкой и средней степени тяжести, один мужчина находится в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу, сообщает FlashNord.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Продолжение темы мамы—дочки
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
О мамах и дочках