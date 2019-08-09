Двое пострадали: в Башкирии легковушка врезалась в дерево

В среду, 7 августа, в Учалинском районе Башкирии машина Daewoo Nexia вылетела с дороги и врезалась в дерево. Авария произошла на 6-м километре трассы "Учалы-Кирябинское".
В результате ДТП водитель легковушки и пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ToDayNews Ufa.
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