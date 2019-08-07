Есть жертвы: в Долгопрудном автобус протаранил остановку с людьми

В Долгопрудном автобус протаранил остановку с людьми. В результате ЧП два человека погибли, еще три пострадали.
По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Его доставили в больницу, передает RT.
В Долгопрудном автобус протаранил остановку с людьми. В результате ЧП два человека погибли, еще три пострадали.
По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Его доставили в больницу, передает RT.
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