В Москве пешехода сбил мусоровоз

В столичном районе Митино пешеход попал под колеса мусоровоза. Инцидент произошел утром в Уваровском переулке.
Под данным издания "Москва 24", пострадавший выжил. Его осматривают врачи скорой помощи. Ранее сообщалось, что в столице три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем.
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