Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина

В Подольске Hyundai врезался в припаркованный грузовик. За рулем легковушки сидела женщина, в результате ДТП она скончалась. В салоне автомобиля находился маленький ребенок – он остался жив.

На месте аварии работают сотрудники Государственной автоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".