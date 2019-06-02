Пострадал ребенок: в Новой Москве иномарка протаранила магазин

В Новой Москве иномарка протаранила магазин в Новой Москве. В результате ЧП пострадал ребенок, передает телеканал "360".
Сообщается, что подросток оказался под колесами внедорожника. На месте страшного ДТП работают экстренные службы.
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